V zadnjih dneh so okužbo potrdili tudi pri odrasli osebi v Vrtcu Otona Župančiča v Oplotnici. Kot so zapisali na spletni strani občine, je vrtec skladno z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) sprejel vse potrebne ukrepe za preprečitev širjenja virusa, seznanili pa so tudi starše otrok.

Infektologinja in vodja strokovne skupine za covid-19 Bojana Beović je za današnjo oddajo Svetovalni servis na Radiu Slovenije pojasnila, da velik del novih okužb še vedno prihaja iz tujine, čeprav imamo tudi širjenje po državi iz neprepoznanih virov. "Ti, ki okužbo prinesejo od drugod, pa povzročijo dodatne primere pri nas, v družini, delovnih okoljih. To je zelo zaskrbljujoče," je opozorila.

"Ti, ki zbolevajo v zadnjih dneh, večinoma niso bili iz tveganih skupin. Prav v zadnjih dneh pa je prišlo tudi do hujšega primera," je za radio še pojasnila Beovićeva.

Spomnila je tudi na simptome okužbe z novim koronavirusom. V začetku se simptomi kažejo kot prehladno obolenje, lahko so prisotne bolečine v mišicah in driska. Zelo značilen simptom je izguba voha, kar okužbo s koronavirusom ločuje od drugih okužb dihal. Po kakem tednu od okužbe pa se pri nekaterih bolnikih virus preseli na pljuča, razvije se pljučnica, oseba težko diha.