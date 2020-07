Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v jugovzhodni Sloveniji do 32 stopinj Celzija.

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 19 do 24, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo na Primorskem povečini sončno s šibko burjo. Drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.

V nedeljo bo pretežno jasno in spet bolj vroče.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad Balkanom slabi. Hladna fronta je dosegla severne Alpe in bo v petek vplivala tudi na vreme pri nas. Pred njo k nam od jugozahoda priteka razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastajale bodo plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč.

V petek bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami in nevihtami. Osvežilo se bo.