Pisalo se je leto 1870, 26. junija, ko so se gasilci zbrali v veliki dvorani na magistratu. Slovesnost ob ustanovitvi prvega ljubljanskega gasilskega društva so prekinili trije streli z gradu – požar na stavbi v mestni lasti. »Gasilci so svoje zborovanje prekinili in hitro in uspešno pogasili požar v deželnem dvorcu, v katerem je danes sedež univerze. Svečanost so pozneje nadaljevali, hkrati pa dokazali, da želijo skrbeti za varnost mesta in meščanov,« je povedal Janez Hočevar.

Nekoč Cukrarna, danes Rakova jelša

Gasilstvo mu, kot pravi, ni bilo položeno v zibko. »Kot gradbenik sem leta 1967 v Vipavi služil vojsko, po vrnitvi domov pa sem dobil službo na RTV kot vzdrževalec. Kmalu sem dobil še zadolžitev skrb za požarno varnost in opravil podčastniški in nato častniški tečaj. Ko sem vse to opravil, sem se včlanil v Gasilsko društvo Ljubljana mesto,« je povedal Hočevar in pripomnil, da je zaradi pripadnosti gasilcem pogosto trpela družina. »Z gasilci smo se pogosto do jutra zaklepetali, tudi o tem, kako pogasiti karbid,« je povedal srečno poročeni ponosni oče, dedek in domišljavi pradedek. Od svojega 63. leta ne hodi več na intervencije. »Kljub vsemu pa sem še dovolj pri močeh, da z loparčkom v roki usmerjam promet, ko zaradi gašenja zapremo ulico ali cesto. Prav tako poskrbim, da je gasilska postaja ogreta in na štedilniku topel čaj, ko se fantje v hladnejših dneh vračajo z intervencije.«

Prve intervencije ne pozabiš nikoli in Hočevar jo je opravil na »sosednji« Cukrarni. Postaja Gasilskega društva Ljubljana mesto domuje namreč tik ob objektu, s katerim so imeli gasilci v preteklosti veliko dela. »Podobno kot danes z gašenjem zabojnikov na Rakovi jelši,« je povedal sogovornik, ki ni pozabil omeniti niti novinarjev, ki so zaznamovali njegov gasilski krst. »Na podstrehi Cukrarne, kjer smo gasili zgornje stanovanje, je stanovalcu gorel odprt 200-litrski sod s kurilnim oljem. Sam sem po stopnicah vlekel cevi in sledil starejšemu gasilcu pred sabo. Ta je hotel narediti še pol koraka naprej, da bi lažje prišel do ognja za vogalom in je potreboval še nekaj dodatnih centimetrov cevi. Ker bi se moral vrniti v nižja nadstropja in nategniti cev okoli vogalov oziroma zapreti vodo in jo podaljšati z novo cevjo, tega na koncu nisva naredila. In mediji so se razpisali: Gasilci bi bili uspešnejši, vendar so imeli prekratke cevi,« pripoveduje anekdoto Hočevar, ki je bil tudi dva mandata poveljnik PGD.