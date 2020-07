Štiriintridesetletna zakonca Andres Armando Hočevar Aguilera in Amal Rosaly El Halah Blanco, njuna petletna hči Sofia ter Andresova 25-letna sestra Daniela del Pilar Hočevar Aguilera so ena prvih slovenskih repatriiranih družin iz Venezuele. V Slovenijo so prispeli decembra lani. Mesec in pol so stanovali v Postojni, nato so se v začetku februarja preselili v Novo mesto. Zdi se, da so našli svoj drugi dom.

»Slovenska vlada je presodila, da bomo imeli v Novem mestu glede na naše poklice več možnosti za zaposlitev,« pove Andres Armando, inženir računalništva. Njegova žena Amal Rosaly je doktorica kemije in je bila zaposlena kot raziskovalka in profesorica na univerzi v Meridi, ki velja za eno najboljših v Latinski Ameriki, Daniela pa je bila prva diplomantka na tamkajšnjem študiju plesa in umetnosti gibanja.

Iz Lašč v Merido Zgodba njihove družine sega v čas po drugi svetovni vojni, ko se je Andresov in Danielin dedek Jožef Hočevar iz Malih Lašč preselil v Venezuelo. »Zdaj ko vidim, kako prekrasna je Slovenija, tako zelena in s prelepimi gorami, mi je jasno, zakaj je izbral prav Merido,« se široko nasmehne Daniela. Merida, mesto na 1600 metrih nadmorske višine, je najpomembnejše univerzitetno in turistično središče v zahodni Venezueli. Obdajata ga dva nacionalna parka, ponaša se tudi z najvišje ležečo in z dolžino 12,5 kilometra drugo najdaljšo kabinsko žičnico na svetu, ki obiskovalce popelje tik pod vrh 4880 metrov visoke gore Pico Espejo, od koder se je mogoče povzpeti na najvišji vrh Venezuele, 4978 metrov visok Pico Bolivar. Stanovanje v Novem mestu jim je priskrbel malteški viteški red, roko pomoči pa jim je takoj ponudilo Društvo za razvijanje prostovoljnega dela (DRPD) Novo mesto. »Opremlja« jih z vsemi mogočimi, na videz drobnimi, a za vsakodnevno življenje pomembnimi informacijami, od tega, kje kupiti vozovnico za avtobus, do nakupa postelje, pri društvu se dvakrat na teden učijo tudi slovenščino. »Predvsem pa nam v društvu pomagajo pri ustvarjanju socialne mreže, kar je za nas izjemno pomembno,« pove Daniela, ki v društvu sodeluje kot prostovoljka. Društvo jim je pomagalo najti tudi vrtec, v katerem se mala Sofia počuti odlično. »Zdaj nas že ona nauči kakšno slovensko besedo,« se nasmehne Amal Rosaly.