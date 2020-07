Pahor k bazoviški fojbi?, 2.

Popolnoma se strinam z vsebino A. Jurija v pismu bralcev »Pahor k bazoviški fojbi?«, objavljeno 27. junija 2020 v Dnevniku. Občutek imam, da so nas Italijani zopet peljali žejne čez vodo, kot bi rekla moja nona. Fojbe so danes za Italijane predvsem spomenik »barbarstva« jugoslovanske vojske, ki je morila vsakogar, »solo perché Italiani« (samo zato, ker so bili Italijani). Kar pa seveda ni res. Italijani so bili poraženci, vodili so napadalno in sovražno vojno do nas – samo zato, ker smo bili Slovenci – in mnogi so bili zagrizeni fašisti in proti Slovencem, ki so se izkazovali v 20 letih »vladanja«. Vae victis!