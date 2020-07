Da ste neverodostojen in nezrel predsednik, sem imel priložnost začutiti, ko ste leta 2015 z g. Zakrajškom, bivšim županom Velikih Lašč, kljub nasprotovanju ZZB in svojcev na partizanski strani s svojo prisotnostjo in govorom »požegnali« postavitev skupnega spomenika partizanom in domobrancem. Zadeva zdaj stoji sama sebi v namen in propada, kar je samo dokaz neživljenjskosti vašega razmišljanja.

Ponovno pa sem zastrigel z ušesi, ko ste Marcelu odgovorili, da do vas lahko pride vsakdo, ki naslovi konkretno vprašanje in izrazi konkreten interes. Štajerski vardi je to uspelo tudi brez najave… Da ne govorite resnice, dobro veste sami, saj ste me ustavili pri vaši vodji urada dr. Brglezovi – pa čeprav sem vam v pisni prošnji napisal, da želim pogovor z vami v imenu stočlanskega društva Zarja spominov Velike Lašče, katerega predsednik sem.

Zapravili ste ves svoj ugled, verodostojnost, ponosa pa tako in tako nimate. Zato samo klic obupa na koncu: Ustavimo predsednika Pahorja, preden bo prepozno! Časa je samo še deset dni.

P. S. Kako zelo si želim(o), da bi bil moj (naš) predsednik človek s ponosom, pogumom in častjo, da mi (nam) ne bi bilo treba pisati takih razmišljanj. Ali si res želimo nemogoče?

Srečo Knafelc, Krvava Peč