Parafi bo sledil podpis dogovora, ko in če ga bodo potrdili še na vladi in v sindikatih. Ker je bil regres v višini minimalne plače vsem že izplačan, bo za tiste z najnižjimi plačami in pravico do višjega regresa naknadno izplačan poračun, so pojasnili na MJU.

Sindikati so pri tem pristali na vladni predlog, ki jim ga je vladna pogajalska skupina predstavila danes. Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, je sicer predlagala, da bi regres znašal 1050 evrov za vse zaposlene, Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimirja Štruklja pa je predlagala še nekoliko višji znesek - 1100 evrov za vse. Vlada pa je ostala pri lanski ureditvi in regres za javne uslužbence, ki zaslužijo minimalno plačo ali manj, zakoličila pri 1050 evrih, medtem ko bodo vsi ostali upravičeni do regresa v višini minimalne bruto plače, s čimer je bil izpolnjen zakonski pogoj glede izplačila regresa za letni dopust. Letos zakonsko določen minimum znaša 940,58 evra.

Sindikalna stran je sicer svoj predlog vladnim pogajalcem predstavila na seji 17. junija. Minister Boštjan Koritnik je že takrat napovedal, da bo na podlagi sindikalnih predlogov in argumentov pridobil stališče vlade. Obenem je izpostavil, da se je minimalna plača v lanskem letu povišala, regres je bil razbremenjen, poleg tega so vsi državljani prejeli turistični bon v vrednosti 200 ali 50 evrov za letni dopust.