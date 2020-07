Policisti Policijske postaje Ajdovščina so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 55-letni jadralni padalec z Gorenjske okoli 15. ure z jadralnim padalom vzletel na vzletišču Lijak in nato prijadral čez pobočje Čavna do Kovka.

Nekaj minut pred 17. je letel v neposredni bližini vrha Podrte gore, blizu vzletišča Kovk. Tik nad vrhom planote Gora na relaciji med Podrto Goro in Kovkom je se je smer vetra nenadoma spremenila in padalcu se je padalo zaprlo. V spirali je začel padati z višine približno 50 metrov. Pri tem se je skušal rešiti tudi s pomočjo rezervnega padala, vendar mu to ni uspelo.

Jadralni padalec je hudo poškodovan obležal na strmem pobočju tik pod previsom Gore. Tam so ga našli mimoidoči in poklicali reševalce. Na kraj je pristojna služba napotila ajdovske reševalce, pozneje pa so jadralnega padalca prevzeli člani dežurne ekipe reševalcev helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika. Ti so poškodovanega s policijskim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

O nesreči je policija poleg pravosodnih organov obvestila tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov na ministrstvu za infrastrukturo. O vseh ugotovljenih dejstvih bodo ajdovski policisti s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.