"Pripravili smo vozilo za Indy 500, videl sem ga in je odličen. Prepričan pa sem, da bo na dirkališču še boljši. Veselim se že svoje vrnitve na tekmovanje," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Alonso.

Lani je že bil v Indianapolisu, vendar se ni kvalificiral za nastop med 33 udeleženci dirke. Njegov cilj je, da bi osvojil avtomobilistični trojček kot šele drugi v zgodovini. Doslej je le Britanec Graham Hill zmagal tako na 2,5 milje (4 km) dolgem ovalu v Indianapolisu, na dirki 24 ur Le Mansa in veliki nagradi Monaka v formuli ena.

Alonso, 39 let bo napolnil ta mesec, je vodil 27 krogov na Indyju leta 2017, a zaradi okvare motorja odstopil 21 krogov pred koncem za 24. mesto. Na Le Mansu je slavil leta 2018 in 2019, na VN Monaka pa leta 2006 in 2007.