Tabletke so bile skrite v papirnatih cilindrih in so jih najverjetneje proizvedli v Nemčiji, so sporočili iz finančne kriminalistične policije. "To je največji zaseg amfetaminov na svetu," so dodali.

Drogo so našli v treh kontejnerjih v pristanišču Salerno. Tabletke so imele označbo captagon, kar je ime droge, s katero prekupčuje IS in je znana tudi pod nazivom droga džihadistov. Prisotna je predvsem na Bližnjem vzhodu, z njo pa se poslužujejo džihadisti, saj droga med drugim omogoči uporabniku, da se počuti bolj pogumnega in močnega.

Znano je, da IS financira svoje aktivnosti s preprodajo droge, so še sporočili iz italijanske policije.

Pri policiji sicer še preiskujejo, ali je s primerom povezana tudi mafijska združba Comorra, ki je prisotna na območju Neaplja.