Facebook je odstranil 95 računov na Instagramu ter 28 strani in 106 skupin na Facebooku, ki so bile del gibanja. Zaradi kršenja politike glede nevarne in nasilne vsebine pa so odstranili še 400 skupin in 100 strani, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Gibanje je razpršeno po več lokacijah v ZDA in pripadniki komunicirajo med seboj preko omrežij, ki si jih lasti Facebook, so sporočili. "Aktivno promovirajo nasilje proti civilistom, policistom, vladnim uslužbencem in institucijam," so dodali pri podjetju, ki si lasti še Instagram in Whatsapp.

Pri podjetju so sledili aktivnostim tovrstnih skupin od leta 2012, podrobneje pa so jih opazovali od lanskega leta. Spomnili so, da so nekateri pripadniki gibanja januarja v Richmondu na shodu za pravice do orožja nosili oblačila, tipična za pripadnike gibanja Boogaloo, zasledili pa so jih tudi že na drugih protestih in shodih po ZDA.

Pripadniki gibanja se običajno pojavljajo na shodih oblečeni v havajsko srajco, nosijo pa jurišne puške in pištole.