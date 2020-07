Daleč največ na novo okuženih, 61, so v minulih 24 urah zabeležili v Zgornji Avstriji. Na Dunaju so jih našteli 24, na avstrijskem Štajerskem devet, sedem v Spodnji Avstriji, tri na Tirolskem, dve v Salzburgu in eno na Gradiščanskem.

Še pred dvema tednom je bilo število aktivno okuženih v Avstriji pod 400, sedaj pa že presega 600, izpostavlja na spletu avstrijski časnik Kronen Zeitung. V bolnišnicah se zaradi covida-19 trenutno zdravi 74 ljudi, od tega jih devet potrebuje intenzivno nego. V zadnjih 24 urah sicer niso zabeležili nobene smrti zaradi covida-19.

Avstrijski minister za zdravje Rudolf Anschober je sicer na današnji novinarski konferenci ocenil, da ne gre za požar velikih razsežnosti, ampak za lokalna žarišča, proti katerim se bodo borili - med drugim z zaprtjem šol v delih Zgornje Avstrije. Tam ljudem tudi svetujejo nošenje obraznih mask v zaprtih prostorih.

Kot vzrok za naraščanje okužb je minister sicer navedel povečanje potovanj v in iz držav Zahodnega Balkana, zato so se oblasti odločile izdati opozorilo pred potovanji v šest držav - Albanijo, Bosno in Hercegovino, Kosovo, Severno Makedonijo, Črno goro in Srbijo, medtem ko članici EU Slovenijo in Hrvaško ta ukrep ne zadeva. Pri več novih žariščih virusa v Avstriji so namreč epidemiologi ugotovili, da je bil virus uvožen z Zahodnega Balkana.

Tisti, ki morajo v te države potovati iz nujnih razlogov, morajo ob vrnitvi v Avstrijo v 14-dnevno samoizolacijo ali predložiti negativen izvid nedavno opravljenega testa na covid-19.

Ta ukrep bo vplival predvsem na priseljence s koreninami na Balkanu, saj ti poletne počitnice ponavadi preživljajo pri sorodnikih v državah porekla. Več kot pol milijona ljudi v Avstriji, ki ima slabih devet milijonov prebivalcev, prihaja oziroma izvira iz nekdanjih jugoslovanskih republik, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Kljub naraščanju okužb pa Avstrija še vztraja pri omilitvi nekaterih ukrepov, sprejetih z namenom zajezitve širjenja koronavirusa, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

Tako so na primer tam od danes dovoljeni vsi športi, natakarjem ni več treba nositi obraznih mask, množični dogodki z do sto udeleženci niso več časovno omejeni, lokali se lahko odslej odprejo že ob 5. uri, načeloma smejo znova obratovati samopostrežni bifeji.

Maske je v Avstriji odslej, razen v določenih izjemah, treba nositi le še v javnem prometu, zdravstvenih ustanovah in pri izvajanju storitev, pri katerih ni mogoče ohranjati medsebojne razdalje. Nos in usta morajo biti zakriti tudi na protestih.