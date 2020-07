Na tisoče ljudi se je v torek zbralo na praškem Karlovem mostu, kjer so sedli za kar 500 metrov dolgo mizo in si med seboj delili tako hrano kot pijačo, ki so jo prinesli od doma. Na dogodku, na katerem so se simbolično poslovili od koronavirusa, se socialna distanca ni upoštevala, prav tako pa je bilo dobrodošlo, da obiskovalci hrano in pijačo delijo s tistimi, ki so sedeli v njihovi bližini.

Organizatorji dogodka so pojasnili, da je bilo tako veliko zabavo na mostu mogoče organizirati izključno zaradi majhnega števila turistov v češki prestolnici. »Zaključek pandemije koronavirusa želimo praznovati tako, da ljudem omogočimo druženje in dokažemo, da se ne bojimo medsebojnega srečevanja in deljenja sendvičev s sosedom,« je za tiskovno agencijo AFP dejal eden od organizatorjev dogodka, sicer pa lastnik kavarne, Ondrej Kobza.

Kot piše BBC, so bila vsa mesta za mizo, ki so jih morali obiskovalci predhodno rezervirati, polna. »Za dogodek sem izvedela preko facebooka in zdelo se mi je zanimivo. Ravno sem zaključila z nočno izmeno, zato nisem imela časa pripraviti hrane. Vseeno sem s seboj prinesla nekaj vina in priboljškov, ki sem jih našla doma,« je povedala udeleženka zabave Galina Komačenko-Krejcikova.

Češka je pandemijo koronavirusa prebrodila relativno uspešno, saj se je z boleznijo v državi, ki šteje 10 milijonov prebivalcev, okužilo le 12.000 ljudi, 350 pa jih je umrlo. Vlada je zato prejšnji teden sprostila ukrepe in na javnih mestih dovolila zbiranje do 1000 ljudi, prav tako pa za javnost odprla kopališča, muzeje, živalske vrte in gradove, ki jih lahko dnevno obišče neomejeno število obiskovalcev.