Na dveh merilnih mestih na Švedskem so v zadnjih dneh zaznali povišane vrednosti koncentracije izotopov rutenija (Ru-103) in cezija (Cs-134 in Cs-137) v zraku. Švedski upravni organ bo dokončne rezultate sporočil predvidoma danes, so navedli na upravi za jedrsko varnost. O sledeh cezija in rutenija v zraku poročajo tudi iz Finske in Estonije.

"Vse izmerjene vrednosti so zelo nizke in ne predstavljajo grožnje za prebivalstvo teh držav, po do sedaj zbranih podatkih pa ne pričakujemo, da bi onesnaženje doseglo Slovenijo," mirijo na upravi.

V sklopu slovenske mreže zgodnjega obveščanja uprava za jedrsko varnost upravlja z avtomatskimi merilniki koncentracije radionuklidov v zraku, ki niso zaznali izotopov rutenija in cezija. Rezultati bolj občutljivih meritev, ki se izvajajo v laboratorijih, bodo znani v nekaj dneh.

Poleg Slovenije tudi večina drugih evropskih držav ni zaznala povišanih vrednosti omenjenih izotopov, prav tako evropske države ne poročajo o jedrski ali radiološki nesreči, ki bi lahko povzročila razpršitev radioaktivnih delcev v ozračje.

"Vir radioaktivne kontaminacije je zaenkrat neznan," so pojasnili na upravi in obljubili, da bodo o vseh novih rezultatih in o morebitnih informacijah o vzrokih poročali javnosti.