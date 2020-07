Mednarodni grafični likovni center, Moderna galerija, Mestni muzej Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Narodna galerija, Narodni muzej Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej, Slovenski gledališki inštitut – Gledališki muzej in Slovenski šolski muzej so se med seboj povezali v edinstveni akciji. Obiskovalcem bodo od danes pa do 30. avgusta ponudili ogled kar enajstih muzejev in galerij na 13 lokacijah z eno, cenovno dostopno vstopnico.

Kot so zapisali na spletni strani Mestne občine Ljubljana, cena za posameznike znaša 8 evrov, za družine pa 16 evrov. »Z idejo o sodelovanju med ustanovami in njihovi dostopnosti ter sporočilom o svetovnih znamenitostih, ki so na ogled v okviru akcije, želijo muzeji obiskovalcem ponuditi bogato muzejsko in galerijsko izkušnjo ter obenem prispevati k večji kulturni ponudbi,« so še zapisali.