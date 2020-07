Ameriški konservativni krščanski aktivisti se že več let borijo za to, da bi sredstva davkoplačevalcev namenili za šolanje otrok v verskih šolah, ki v ZDA veljajo za najboljše. Sodišče je podprlo program iz Montane, ki daje davčne vzpodbude posameznikom, ki darujejo sredstva za štipendije otrok, ki se bodo šolali na krščanskih verskih šolah.

Vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa je podprla Montano in podpira načeloma vse programe tako imenovanih šolskih vavčerjev. Gre za to, da se lahko starši odločijo, da bodo otroke poslali namesto v slabe javne šole v boljše zasebne s pomočjo davkoplačevalcev. Hvalevreden program ima le ta problem, da ga večina otrok ne bo deležna in bo ostala v slabših javnih šolah.

Vrhovno sodišče Montane je sicer program razveljavilo z utemeljitvijo, da krši državno prepoved javne pomoči cerkvam in verskim organizacijam. Večina vrhovnega sodišča ZDA pa je menila, da programa ne bi smeli ukiniti le zaradi tega, ker se lahko uporabi tudi za financiranje verskih organizacij, ker to krši ustavno zaščito svobodnega izražanja vere.

Predsednik vrhovnega sodišča John Roberts je v mnenju večine zapisal, da državi ni treba financirati zasebnega šolstva. Vendar pa, ko se za to odloči, potem ne more diskvalificirati določenih šol samo zato, ker so verske.