V četrtek bo spremenljivo oblačno. Na zahodu bodo prve plohe in nevihte možne že zjutraj, drugod povečini sredi dneva in popoldne, ponekod pa se bodo nadaljevale tudi v noč. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 24 do 30, v jugovzhodni Sloveniji do 32 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, sprva tudi nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Osvežilo se bo. V soboto bo na Primorskem povečini sončno s šibko burjo. Drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.

Vremenska slika: Nad Panonsko nižino in Balkanom je šibko območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta je dosegla zahodno Evropo in se počasi bliža Alpam. Pred njo priteka k nam z razmeroma šibkimi zahodnimi do jugozahodnimi vetrovi spet toplejši in dokaj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo povečini sončno, popoldne bodo predvsem v Alpah krajevne plohe in nevihte. V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastajale,bodo plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč na petek.