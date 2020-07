Založba Simon & Schuster je nameravala ta mesec izdati knjigo, v kateri Mary Trump opisuje Trumpovo družino kot nočno moro, polno travm, uničujočih odnosov in tragične kombinacije zanemarjanja in zlorab. To je prvič doslej, da je kritično knjigo o Donaldu Trumpu napisal kdo iz njegove družine.

Greenwald je za 10. julij razpisal zaslišanje, na katerem bosta morala Mary Trump in izdajatelj pojasniti, kako lahko knjiga izide, če pa je podpisala pogodbo o molčečnosti o družini. Njen odvetnik Theodore J. Boutrous mlajši je napovedal takojšnjo pritožbo na sodnikovo odločitev, ker naj bi bil ukaz o ustavitvi izdaje knjige poseg v svobodo govora.

Odvetnik predsednikovega brata Roberta Trumpa Charles Harder pa je dejal, da je stranka zelo zadovoljna z odločitvijo, saj naj bi bila dejanja nečakinje in izdajatelja resnično vredna vse graje.

Izdajo knjige skuša formalno ustaviti Robert Trump, ki pa to počne v imenu vse družine. Minuli teden mu na prvem sodišču v newyorškem Queensu ni uspelo in našel je bolj naklonjenega sodnika v Poughkeepsieju. Sodnik Peter Kelly iz Queensa je dejal, da ni pristojen za odločanje in je družini priporočil, naj se obrne na sodišče, ki je pristojno za civilne tožbe.

Robert, Donald in še dve Maryjini teti trdijo, da je nečakinja pred leti podpisala pogodbo o molčečnosti, ki bi jo z objavo knjige kršila. Mary je hči pokojnega najstarejšega sina ustanovitelja dinastije Trump Freda Trumpa. Fred Trump mlajši je umrl leta 1981 zaradi alkoholizma, ko je bil star šele 41 let.

Mary je že leta 2001 podpisala sporazum o molčečnosti ob poravnavi njene tožbe proti stricema in tetama glede dediščine po smrti Freda Trumpa starejšega, ko so jo hoteli sorodniki sprva pustiti praznih rok. Vložila je tožbo, ki so jo poravnali za nedoločeno vsoto denarja ob podpisu sporazuma o molčečnosti.