Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, bo Fis bržkone že v tem tednu sporočila dokončno odločitev, a je malo verjetno, da bo prvenstvo prestavila v leto 2022, ko Peking gosti zimske olimpijske igre.

Predsednik italijanske zveze Flavio Roda je že v ponedeljek zvečer potrdil, da organizatorji preverjajo možnosti, da se tekmovanje prestavi za leto dni, a obenem priznal, da izvedba od olimpijskih igrah pomeni veliko organizacijsko težavo za prireditelje in športnike. Tudi večina športnikov namreč nasprotuje zimi s kar dvema osrednjima dogodkoma.

Italijanski prireditelji ne skrivajo, da se zaradi pandemije koronavirusa bojijo organizacije v letu 2021. Kaj lahko povzroči kriza, pa so spoznali že letos marca, ko so zaradi ukrepov za zajezitev širjenja pandemije ostali brez generalke in finala svetovnega pokala. Kot pravijo prireditelji, bi v dodatnem letu dni dobili boljše smernice in ukrepe za izvedbo tekmovanja, morda bi bilo na voljo tudi že cepivo proti koronavirusu.

Pandemija koronavirusa še zdaleč ni pod nadzorom in tudi v Italiji imajo še vedno velike težave. Prav danes so v italijanski reprezentanci, ki se pripravlja na ledeniku Stelvio, potrdili tri okužbe. Na testiranju sta bila pozitivna dva trenerja in en tekmovalec, eden od trenerjev je moral zaradi vročine celo v bolnišnico, ostala dva pa ne kažeta znakov bolezni.

Ekipa je zaradi okužb predčasno prekinila treninge. Pri tem ne gre prezreti, da so v italijanskem taboru priprav lotili zelo previdno in za ekipo rezervirali kar celoten hotel. Vprašanje pa je, ali se je okužil še kdo, saj na istem ledeniku trenutno trenirajo tudi Nemci, pa čeprav so ti vadili na drugi progi in za prevoz na smučišču ne uporabljajo žičnic, ampak motorne sani.