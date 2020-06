Posredovali so gasilci PGD Dolnji Logatec, Postojna in Planina, ki so zavarovali kraj dogodka, ponudili prvo pomoč, s pomočjo vrvne tehnike spustili reševalce do poškodovanega vozila, s tehničnim posegom iz njega izrezali preminulo osebo, jo prenesli do pogrebnega vozila, odklopili akumulator na vozilu, posuli iztekle tekočine, ponudili pomoč policiji ter s pomočjo traktorja vozilo potegnili do najbližje ceste. »Po končani intervenciji smo s pomočjo gasilca zaupnika izvedli razbremenili pogovor. Vsem enotam se zahvaljujemo za odlično sodelovanje, zahvaljujemo se tudi lastniku traktorja, ki je takoj priskočil na pomoč,« so zapisali dolnjelogaški gasilci na svojem facebook profilu.