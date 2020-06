"To je program za delovna mesta, delovna mesta, delovna mesta, saj bomo delovna mesta, ki jih narod potrebuje, dobili z gradnjo, gradnjo, gradnjo ...," je britanski premier po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudaril ob obisku gradbišča v Dudleyu blizu Zahodnega Midlandsa.

Prepričan je, da bodo s programom izvedli infrastrukturno revolucijo, prek nje pa zgradili dovolj domov, kar naj bi jim omogočilo odpravo kroničnih napak britanske države.

"Zveni kot New Deal, vse, kar lahko rečem, pa je, da če je tako, je tako tudi mišljeno, saj trenutni časi to zahtevajo," je bil odločen Johnson.

Ob tem je eno milijardo funtov (1,1 milijarde evrov) obljubil za prenovo šol, nadaljnje štiri milijarde funtov (4,4 milijarde evrov) pa za projekte, kot je vzdrževanje cest.

Hkrati se je zavezal, da bo poskrbel za bolj enakovredno porazdelitev sredstev med Londonom in slabše stoječimi regijami, ki tradicionalno sicer podpirajo opozicijske laburiste. "Vse preveč delov te države se je počutilo zapostavljene, zapuščene, neljubljene," je bil slikovit britanski premier.

Podrobnosti ni razkril, tako da med drugim ni znano, na koliko novih delovnih mest računa.

Medtem pa so predstavniki opozicije opozorili, da je omenjenih pet milijard funtov del sredstev, ki jih je Johnson že v preteklosti obljubil za investicije v prihodnjih petih letih.

Tudi britanski mediji pišejo, da je premier zamudil pravo priložnost za pogum, kakršnega je z New Dealom v času velike depresije v ZDA pokazal ameriški predsednik Franklin D. Roosevelt. Financial Times pa navaja, da je Rooseveltov New Deal predvidel mega projekte, kot je Hooverjev jez, na Johnsonovi listi prioritet pa je popravilo mostu blizu Birminghama.