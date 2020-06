Okužbe med mariborskimi zdravniki

Do danes so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri sedmih zdravnikih nujne medicinske pomoči mariborskega zdravstvenega doma, ki deluje tudi v urgentnem centru UKC Maribor. Ljudem, ki so bili v prostorih urgentnega centra v petek, 26. junija, med 7. in 19. uro, v nedeljo, 28. junija, med 7. in 19. uro ali v ponedeljek, 29. junija, med 7. in 16. uro, svetujejo, naj v naslednjih dveh tednih opazujejo svoje zdravstveno stanje. Eden od okuženih zdravnikov se je nedavno udeležil posveta o novem koronavirusu v Črni gori, ki je bila takrat še na zelenem seznamu varnih držav. Po vrnitvi v Slovenijo je bil na testiranju, ki pa ni pokazalo na okužbo s koronavirusom. Mariborski urgentni center trenutno deluje normalno, po besedah direktorja bolnišnice Vojka Flisa pa se obetajo težave pri nujni medicinski pomoči na terenu. V mariborskem zdravstvenem domu so v osamo umaknili 15 zaposlenih. Danes so v celotnem slovenskem zdravstvu testirali 1085 ljudi in okužbo potrdili pri 15. nk, sta