Siniša Gačić, filmski režiser: Slovenski film o italijanski mafiji

Hči Camorre je najnovejši film Siniše Gačića, ki ga te dni lahko vidite v kinu. Nastal je tako, da je avtor štiri leta obiskoval Neapelj, kjer je snemal družinsko življenje Cristine Pinto, nekdanje vojakinje neapeljske mafije. Ta se je po 24 letih zapora vrnila na prostost. Kot sleherni mafijski film je tudi Hči Camorre družinski film, Gačić pa se v njem sprašuje: »Ali je oseba s tako krvavo preteklostjo, kot jo ima Cristina Pinto, sposobna ljubiti in biti ljubljena?« Film, ki je načeloma dokumentarec, gleda pa se, kot da bi bil igran, pokaže, da ljubezen je mogoča, vendar pa tudi, da nasilnost na ulici ne ostane pred vrati stanovanja, ampak vstopi tudi v zasebno življenje akterjev. Film ponuja zanimiv vpogled v neapeljski kriminalni milje in Neapelj nasploh, obenem pa vzbuja vtis, da bi lahko bil mednarodni hit. A za to je, kot pravi Gačić, malo možnosti, kajti Cristina Pinto se ne kesa za nič, to pa ni sprejemljivo.