Diplomatka Marta Kos je odstopila s položaja veleposlanice v Švici, na katerega je bila imenovana leta 2017. Odstopila je leto dni prej, preden se je iztekel njen mandat. Razlogov za odstop ni navedla, so sporočili z ministrstva za zunanje zadeve. Od leta 2013 je bila veleposlanica v Nemčiji, kamor je bila imenovana v politični kvoti. Kosova je odstopno izjavo podala že v ponedeljek, torej pred včerajšnjimi hišnimi preiskavami pri ministru Zdravku Počivalšku. Razloge za svoj odstop bo pojasnila predvidoma danes.

Po špekulacijah iz političnih krogov naj bi bil njen odstop povezan z obtožbami notranjega ministra Aleša Hojsa, da za včerajšnjimi hišnimi preiskavami pri ministru Počivalšku stoji globoka država; posredno so v te obtožbe vpleteni člani njene družine, in sicer brat Drago Kos, ki je poročen z odgovorno urednico Pop TV Tjašo Slokar Kos . Veleposlanico Kosovo se je že večkrat v preteklosti omenjalo kot morebitno novo premierko. Zanimanja za politiko, ko je bila še veleposlanica v Nemčiji, tudi v intervjuju za Dnevnik leta 2017 ni skrivala. Hkrati je pristavila, da bo odločitev o vstopu v politiko odvisna od konkretnega trenutka. Zdaj je slišati, da bi v politiko lahko vstopila s pomočjo Levice. Po poročanju Portala Plus se Kosova menda ni strinjala s slovensko zunanjo politiko. ag