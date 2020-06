Predsednica upravnega sodišča Jasna Šegan je pojasnila, da je zadeva v reševanju in bo »reševana prednostno, težko pa je napovedati, v kakšnem času bo rešena glede na trenutno obremenjenost sodišča z nujnimi in prednostnimi zadevami«.

V postopku novega odločanja bo sicer upravno sodišče odločalo o pritožbi, ki jo je nekdanja županja Občine Šmarješke Toplice vložila na občinski svet, je še dodala.

Pravni zastopnik Krnčeve Damijan Gregorc je povedal, da odločitev sodišča glede na zakon o lokalnih volitvah predvidoma pričakuje v 30 dneh, kako bo to odločilo, pa tako on kot njegova stranka ne želita napovedovati.

Ustavno sodišče je sicer po pritožbi na zadnjih volitvah poražene nekdanje šmarješke županje Krnčeve, ki je bila s pritožbo pred tem drugje neuspešna, odločilo, da je treba izločene neveljavne glasovnice vnovič pregledati. Če to ne bo možno, pa bodo morali v Občini Šmarješke Toplice volitve, na katerih je zmagal njen tekmec in zdajšnji župan Marjan Hribar, ponoviti, je dodal Gregorc.

Hribar je v zvezi z odločbo ustavnega sodišča dejal, da se od vsega začetka čuti zmagovalca volitev in da delo župana opravlja že drugo leto. Ne predstavlja pa si, »v kakšnem delu bi bile lahko njegovi predhodnici kršene človekove pravice«. »Volilni izid je ugotovljen. Upravno sodišče je dalo pravnomočno sodbo, iz katere izhaja, da na to ni več možnosti pritožbe. Zame je stvar končana,« je povzel Hribar.

Na predlanskih županskih volitvah v drugem krogu za dva glasova poražena stara šmarješka županja Krnčeva, ki se je po neuspešni pritožbi novoustanovljenemu šmarješkemu občinskemu svetu pritožila še upravnemu sodišču, na tem ni uspela. Upravno sodišče je pritožbo Krnčeve zavrnilo kot neutemeljeno, zato ji je preostala le še možnost pritožbe ustavnemu sodišču.

Predlanske županske volitve v Šmarjeških Toplicah so sicer po drugem krogu kazale na neodločen izid med Hribarjem in Krnčevo, kar bi zahtevalo žreb. Ker sta kandidata na delo volilnih odborov vložila ugovore, se je volilna komisija zaradi ugotovljenih nepravilnosti odločila za ponovitev volitev na volišču Bela Cerkev, v ponovnem postopku po Hribarjevi pritožbi in razsodbi upravnega sodišča pa odločila, da ponovitve županskih volitev v Beli Cerkvi ne bo.

Po presoji volilne komisije je tako Hribar v drugem krogu volitev zmagal s 1017 glasovi, Krnčeva pa je zbrala 1015 glasov. Omenjeni izid so šmarješki svetniki kot zadnji v državi po lokalnih in županskih volitvah leta 2018 potrdili 30. januarja 2019. Krnčeva je sicer Občino Šmarješke Toplice vodila zadnje tri mandate pred omenjenimi volitvami.