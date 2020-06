Simulacije tekme, za pravo tekmovalno vzdušje so manjkali zgolj gledalci in navijanje ter spodbujanje ljubiteljev športnega plezanja, so se udeležili vsi člani reprezentance, deset plezalk na čelu z najboljšo Slovenko Janjo Garnbret, ter deset članov moške vrste, kjer so v ospredju Jernej Kruder, Anže Peharc in Domen Škofic.

Koronska kriza je letos postavila na glavo načrte športno-plezalne reprezentance. Zaradi pandemije covida-19 so odpadla vsa domača in mednarodna tekmovanja najvišje ravni do konca julija. Nekaj upanja sicer še vedno ostaja. Mednarodna zveza za športno plezanje je sporočila, da bi se lahko svetovni pokal začel konec avgusta.

Francoska zveza za alpinizem in športno plezanje želi 21. in 22. avgusta v Brianconu pripraviti tekmo svetovnega pokala v težavnosti, kar bi bila sploh prva tekma te ravni letos. Briancon je bil na prvotnem predkoronskem sporedu 18. in 19. julija. To odločitev morajo predhodno potrditi francoske oblasti.

Po tej tekmi se bodo glede na razvoj epidemioloških razmer odločali naprej. Tako naj bi v ZDA v Salt Lake Cityju 11. in 13. septembra izpeljali tekmo svetovnega pokala v balvanskem in hitrostnem plezanju, Južna Koreja bi v Seulu od 7. do 11. oktobra gostila svetovni pokal v težavnosti, balvanih in hitrosti, nato bi sledila Kitajska s tremi lokacijami.

V Chongqingu bi po tem načrtu izpeljali tekmi svetovnega pokala v balvanskem in hitrostnem plezanju, in sicer od 23. do 25. oktobra, Wujiang bi od 30. oktobra do 1. novembra gostil balvansko in hitrostno preizkušnjo, Xiamen pa do 4. do 6. decembra težavnostno in hitrostno preizkušnjo.

Gre seveda za provizorični program in v tem trenutku bolj kot ne veliko željo, da bi letos športni plezalci vseeno tudi tekmovali. Vse tekme bi potekale ob spoštovanju zdravstvenih protokolov. Ker še ni jasno, ali bodo sploh dovoljena potovanja, tekme ne bi štele za točkovanje seštevkov svetovnega pokala oziroma svetovno lestvico, kar pomeni, da na koncu leta tudi ne bi mogli razglasiti zmagovalcev svetovnega pokala.

Slovensko državno prvenstvo se bo predvidoma začelo septembra z balvansko tekmo v Kopru. Šestindvajsetega septembra se obeta članska tekma državnega prvenstva na balvanih, ki jih bodo postavili na ploščadi pred ljubljansko dvorano Stožice. Stožice bi sicer letos morale gostiti tekmo v težavnosti za svetovni pokal, a je bila ljubljanska premiera zaradi covida-19 prestavljena na leto 2021.

Prvenstvo stare celine, na katerem bodo podelili še zadnji dve evropski vstopnici za olimpijske igre leta 2021, bo po novem od 20. do 29. novembra v Moskvi.