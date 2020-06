Televizija CNN je poročanje New York Timesa potrdila, pri tem pa navedla neimenovanega uradnika, da naj bi se to zgodilo spomladi. Francoska tiskovna agencija AFP ob tem dodaja, da je sicer znano, da Trump redno ne prebira pisnih dnevnih briefingov in se raje zanaša na poročanje konservativnih medijev o najpomembnejših dnevnih dogajanjih. Ustno naj bi ga predstavniki obveščevalcev ustno obveščali do trikrat tedensko.

New York Times, pa tudi Washington Post in Wall Street Journal so v soboto prvič poročali o tem, da so ruski obveščevalci lani v času mirovnih pogovorov s talibani plačevali islamskim skrajnežem »blizu talibanom« za umore ameriških vojakov v Afganistanu in da je bil s tem seznanjen tudi Trump, ki pa ni reagiral.