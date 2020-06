V Sloveniji so v ponedeljek ob 1085 testih potrdili 15 okužb z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je bilo osem bolnikov s covidom-19, med njimi nihče na intenzivni negi. Prav tako nihče s to boleznijo v ponedeljek ni umrl in nikogar niso odpustili iz bolnišnice.

V Sloveniji so doslej potrdili skupaj 1600 primerov okužb z novim koronavirusom, med njimi je 729 moških in 871 žensk. Umrlo pa je skupaj 111 ljudi s covidom-19.

O aktualnem dogajanju v zvezi z novim koronavirusom v Sloveniji bodo danes spregovorili vladni govorec Jelko Kacin, minister za notranje zadeve Aleš Hojs in namestnica predstojnika centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuška Čakš Jager.

- Čakš Jager: Število okužb na Hrvaškem upada. Z njimi imamo ves čas stik, delajo vse, kar je v njihovi moči, da se bo situacija umirila.

- Kacin: Hrvaška je sprejala naše vzorce ukrepov in prepovedala nočni program oziroma zabave v nočnih klubih. Hrvaška je sicer presegla število 10 okužb na 100.000 prebivalcev, a smo se na podlagi njihovih ukrepov odločili, da Hrvaške ne umaknemo s seznama varnih oziroma zelenih držav. Slovencem na Hrvaškem še naprej svetujemo, naj spremljajo dogajanje in naj se izogibajo gneči. Mlade pa pozivam, da po odpovedi zabav ne poskušajo podobnih zabav organizirati na lastno pest.

- Hojs: Če se Hrvaška z zelene liste uvrsti na rumeno, se za slovenske državljane, ki so na Hrvaškem, ne spremeni nič. Ob vrnitvi ni potrebna karantena. Se pa ob uvrstitvi Hrvaške na rumeni seznam spremenijo pogoji za vstop hrvaških državljanov v Slovenijo.