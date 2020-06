Župan je z napovedjo zmanjšanja proračunskih sredstev tudi uresničil pričakovanja večine mestnega sveta, ki zahteva podobno krčenje proračuna največje policijske sile v ZDA. »Moj urad je mestnemu svetu predložil načrt za milijardo dolarjev prihrankov pri policiji in preusmeritev sredstev mladim in skupnostim, tako, da se lahko soočimo z vprašanji, ki so za številne težave naše družbe,« je dejal župan.

DeBlasio je dodal, da bo moralo mesto zmanjšati celoten proračun, ki ga je prizadela pandemija covida-19 oziroma ukrepi proti pandemiji, zaradi katerih so morali ljudje ostati doma, podjetja pa zaprta tri mesece. Proračun za prihodnje leto bo tako manjši za osem milijard dolarjev od tistega, kar je župan predlagal februarja letos.

Newyorška policija ima 36.000 uniformiranih članov in 19.000 civilnih uslužbencev. Policijski komisar Dermot Shea se strinja z zmanjšanjem proračuna, a je ob tem opozoril, da ne bi smeli ogroziti javne varnosti. Nasprotuje tudi zmanjšanju števila newyorških policistov. »Vem, da bomo morali vsi rezati, ampak trenutno me skrbijo prenagljene odločitve,« je dejal Shea.

Policijska reforma v New Yorku med drugim predvideva, da policisti ne bodo več opravljali nekaterih nalog, kot so zagotavljanje varnosti na javnih šolah, uveljavljanja prometnih predpisov ter preganjanja brezdomcev, s čimer naj bi mesto prihranilo 500 milijonov dolarjev.