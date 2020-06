Nogometaši Barcelone še na drugem zaporednem gostovanju niso vknjižili zmage. Potem ko so pred dobrim tednom dni odigrali neodločeno proti Sevilli (0:0), je bila v 32. prvenstvenem krogu previsoka ovira tudi Celta iz Viga. Moštvo, ki se bojuje za obstanek med elito, je točko proti španskim prvakom osvojilo z golom Iaga Aspasa v 88. minuti, v izdihljajih tekme pa celo zapravilo priložnost za zmago.

Španski mediji so prepričani, da je s trenerskim osebjem izgubil avtoriteto v slačilnici, potem ko je Messi na sobotni tekmi med odmorom ignoriral navodila Setienovega pomočnika Ederja Sarabie. Da je zaupanje med trenersko stroko in ekipo porušeno, pa je po remiju v Vigu ne nazadnje namignil tudi Luis Suarez. Urugvajec je po vprašanju novinarja, zakaj ima Barcelona na gostovanjih toliko težav, krivdo prevalil na strokovni štab. »To je vprašanje za trenerje, oni preučujejo te stvari. Izgubljamo pomembne točke, kar se nam v preteklih sezonah ni dogajalo. Občutek ni prijeten, zaradi tega smo frustrirani,« je dejal Luis Suarez .

Izgubljanje točk v zaključkih tekme očitno postaja zaščitni znak Kataloncev. V letošnji sezoni so jih zaradi prejetih golov v zadnjih petih minutah oddali že pet – poleg Valencie več kot kateri koli klub v španskem prvenstvu. Kot kaže, se je za zgrešeno potezo izkazal tudi prihod trenerja Quiqueja Setiena, ki je na klop sedel letošnjega januarja. Ekipa pod njegovim vodstvom ostaja odvisna od trenutkov navdiha glavnega zvezdnika Lionela Messija, njene predstave pa so podobno anemične in brezidejne kot pod taktirko predhodnika Ernesta Valverdeja.

Xavi v nizkem startu

Napadalec naj bi se s soigralci po dvoboju močno jezil na trenerja zaradi zgrešenih taktičnih odločitev in sprememb v začetni postavi, kar pa je Setien pred jutrišnjim derbijem (ob 22. uri) z madridskim Atleticom zanikal. »Vedno bo prihajalo do nesoglasij in razhajanj v mnenjih. Tudi z mano kot nogometašem ni bilo lahko shajati. To razumem kot nekaj povsem običajnega. Moramo se izboljšati, in če hočemo, da se to zgodi, se zadnje tekme ne smejo ponoviti,« je zatrdil Quique Setien.

Če bo Barcelona izgubila primat v španskem prvenstvu, bodo v klubu 61-letniku bržkone hitro pokazali izhodna vrata. Navijači kluba navijajo za vrnitev nekdanjega kapetana Xavija Hernandeza, ki je bil v igri za trenerja že pred šestimi meseci. In čeprav slednji zatrjuje, da si ničesar ne želi bolj kot prihoda na Camp Nou, se to pred predsedniškimi volitvami prihodnje leto najverjetneje ne bo zgodilo. »Moja največja želja je postati trener Barcelone. Nočem uspeti le jaz, temveč si enako želim tudi za igralce. Moje tehnično osebje se že pripravlja na prihod v Barcelono in po predsedniških volitvah bo oder za to nared,« je v pogovoru za katalonski dnevnik Sport obrazložil Xavi Hernandez. Nekdanji vezist pri tem ne skriva, da si za prvega moža v klubu želi Joana Laporto, ki je bil na čelu Barcelone med letoma 2003 in 2010.