Kapetan Mitja Lotrič je gonilna sila Celja, ki se v troboju z Olimpijo in Mariborom bori za naslov državnega prvaka. V 30. krogu je navdušil s pravim evrogolom s prostega strela z več kot 30 metrov na gostovanju pri Aluminiju. »Razvadil nas je, da pričakujemo, da kot kapetan nekaj naredi. Po dveh tekmah, ko je bil malo pasiven, je bil tokrat odličen. Ne vem, od kod je potegnil potezo, ki nam je olajšala delo,« ga je pohvalil trener Dušan Kosić.

Lotriča odlikujejo hitrost, kreativnost, predrznost v igri in voditeljske sposobnosti. S 15 goli (tretji na lestvici strelcev) in 10 asistencami je gonilna sila ekipe ter se lepo dopolnjuje z Dariom Vizingrjem (19 golov in 10 asistenc). Lotrič je rojeni vodja in glavna avtoriteta v slačilnici Celjanov, ki igrajo zelo srčno, navdahnjeno, učinkovito v napadu in disciplinirano v obrambi, saj so med vsemi prvoligaši prejeli najmanj zadetkov. Ko se je januarja leta 2018 preselil v Celje, je trener Kosić hitro prepoznal, da bo imela ekipa največ koristi, če mu bo dajal svobodo v igri.

Lotrič je zelo ponosen Prekmurec, ki živi v Mariboru, igra pa za Celje. Je izjemen talent, za člane Mure je zaigral že pri 16 letih, ob polnoletnosti pa so razvoj ustavile težke poškodbe kolena. Potem ko so ga po treh operacijah meniskusa in hrustanca mnogi že odpisali, se je na zelenice vrnil predvsem zaradi izjemne vztrajnosti.

Boj za igralca 30. kroga je bil hud, saj so mu za vrat dihali kar trije nogometaši Olimpije Nejc Vidmar, Tomislav Tomić in Ante Vukušić. Ker Lotrič dobre predstave ponavlja iz tedna v teden, se je z novimi desetimi točkami utrdil na prvem mestu skupne lestvice za najboljšega igralca sezone, saj ima že 16 točk prednosti pred Rokom Kronavetrom.