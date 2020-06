Franc Morgan, oljkar: Ljudje so sprejeli, da je kakovostno oljčno olje dražje

Franc Morgan je eden najbolj priznanih in največkrat nagrajenih slovenskih oljkarjev. Leta 2016 je bilo oljčno olje morgan razglašeno v svetovnem vodniku Flos Olei za najboljše ekološko oljčno olje z zaščiteno označbo porekla na svetu. Konec devetdesetih let so se pri Morganovih odločili, da uredijo nasade, v katerih zdaj raste približno tisoč dreves. V oljčnikih, ki se razprostirajo po Šavrinskem gričevju v Istri nad dolino Drnice, je največ avtohtone istrske belice, sortni nabor pa dopolnjujejo avtohtone sorte oljk maurino, leccino, itrano, bugo in štorta, ki je izvrstna za namizne oljke, razgrenjene v slanici.