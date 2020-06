S sledenjem telefonom bi epidemijo omejevali tudi v Sloveniji

Z aplikacijo za sledenje okužbam naj bi se Slovenija pridružila državam EU, kot so Nemčija, Italija in Francija, ki takšne programe že uporabljajo. Epidemiologi naj bi tako lažje sledili razvoju epidemije, javno življenje pa bi bilo treba manj omejevati. Toda za to bi se morali odreči delu zasebnosti.