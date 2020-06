Na javnih obravnavah kranjskega sodišča zoper brata Metija in Edija Plavo, ki sta tokrat obtožena izsiljevanja gorenjskega podjetnika Aleksandra Arha, se dogajajo čudne stvari. Najprej po prijavi oškodovanca na policiji hude obtožbe tožilstva, potem izmikanje glavnih prič, nato velik preobrat in zanikanje oškodovanca, da bi mu obtožena kadar koli storila kar koli hudega, pa vnaprejšnje zanikanje še pred postavljanjem vprašanj, čustveni izbruhi izigranosti in užaljenosti glavne priče, prisilne privedbe prič in tako naprej.

Naj najprej spomnimo: Meti in Edi Plava, ki nista neznanca kranjskega sodišča (odmevno je bilo zdaj razveljavljeno sojenje zaradi izsiljevanja šenčurskega kmeta), sta obtožena izsiljevanja gorenjskega podjetnika Aleksandra Arha. Ta naj bi si zaradi hude finančne stiske pri bratih izposodil 50 tisočakov. Potem pa je prijatelju iz otroških dni potožil, da je dolga že 300 tisočakov in da brata pritiskata nanj. Tudi grožnje da so bile, celo fizična sila in hud strah oškodovanca. Ta prijatelj je potem pomagal pri iskanju stika med Arhom in policijo in Arh je na policiji povedal precej obremenjujočega na račun bratov Plava. Izsiljevanje naj bi se dogajala med januarjem 2013 in junijem 2015, prijavil ga je Arh policiji pred dvema letoma, zaslišan je bil tudi njegov prijatelj Adi S. Tožilstvo je spisalo obtožnico, zdaj potekajo sodne obravnave.

Danes je najprej pričal oškodovančev sin. Jezen je bil že, ko je sodnica povprašala, kje je njegova sestra, ki bi morala tudi pričati, in ker je ni bilo, je odredila prisilno privedbo. Mimogrede, ta ni bila uspešna. No, Arh mlajši je potem sicer odgovarjal na vprašanja sodnice, tožilke in obrambe, a sta ga tako sodnica kot tožilka morali opomniti, da naj preden zanika kakršno koli izsiljevanje, strah in drugo, kar se očita obtoženima, vsaj posluša do konca vprašanja. Vidno nervozen je ves čas ponavljal, da brata Pava pozna le bežno, da ju je enkrat ob bežnem in slučajnem srečanju res predstavil očetu, da pa je za vso godljo kriv očetov prijatelj Adi S., ki da ima precej masla na glavi.

Užaljena priča

Kakor koli že, po sinu je pričal še Adi S. Najprej je sodnici odgovoril, da se on ne boji nikogar v dvorani. In sam od sebe povedal, da sta se 17. junija letos srečala z Aleksandrom Arhom, ki mu je povedal, da si je vse skupaj izmislil, da se mu je glede groženj in izsiljevanja lagal, ker da je hotel pridobiti čas, ko bi moral vračati izposojen denar. »Počutim se izkoriščenega, zlorabljenega, prevaranega. Od Arha in njegovega sina poslušam same laži,« je dejala priča Adi S. V preiskavi je sicer povedal, kar mu je povedal Arh, in to je, da si je od »dveh fantov iz Kranja« izposodil 50.000 evrov in da ima zdaj hude težave pri vračanju posojila. Da se je moral skrivati pred njimi in da se je eden od njiju fizično spravil na Arhovega sina. Zdaj pa, kot očitno v tej zmešnjavi takih in drugačnih izpovedb nihče v sodni dvorani, ne ve več, kaj je res.

Obramba sicer vztrajno skuša izpodbijati verodostojnost Adija S., češ da je imel sam v preteklosti že težave z zakonom, da je bil pogojno obsojen zaradi izsiljevanja in da mora, da bi opral sebe, pač sodelovati s policijo in da je tako ta celotna zadeva navaden policijski konstrukt. Je pa danes pričal Dario Levačič. Tisti kriminalist, ki je sprejel prijavo Aleksandra Arha. Potrdil je, da je Arh vse povedal sam od sebe, da je bilo tudi »veliko joka«, da pa je on sam ocenil, da vseeno ni dovolj dokazov za ovadbo, da pa je tožilstvo ocenilo drugače in potem tudi zahtevalo dopolnitev.

Sojenje se bo še nadaljevalo.