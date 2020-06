Mercedes je svoje dirkaške uspehe v srebrnih odtenkih dosegal vse od 30. let 20. stoletja, do spremembe v novi sezoni pa prihaja v luči nedavnih dogodkov. Gibanje Črna življenja štejejo, ki obsoja rasizem, je namreč k dejanjem spodbudilo tudi vodstvo najuspešnejšega moštva zadnjih sezon formule 1. »Gibanje je jasno pokazalo, da so v boju proti rasizmu potrebni novi ukrepi in dejanja.«

Prvi dirkač Hamilton je pozdravil odločitev vodilnih »kot pomembno izjavo o tem, da je podjetje pripravljeno in željno sprememb na bolje«. V Mercedesovi uradni izjavi sicer lahko preberemo, da etnične manjšine predstavljajo zgolj tri odstotke njihovih zaposlenih, poleg tega pa je med vsemi samo 12 odstotkov žensk. »To pomanjkanje raznolikosti kaže na to, da moramo najti načine, kako privabiti talent iz dela družbe, ki ga zaenkrat naslavljamo neuspešno.«

Ekipa bo ob tem zagnala program, temelječ na raznolikosti in inkluzivnosti, z namenom ozaveščanja, analize lastnega zaposlitvenega sistema in podobnih ukrepov. »Rasizem in diskriminacija nimata mesta v naši družbi, športu ali naši ekipi. Ampak prave vrednote same po sebi niso dovolj, če ostajamo tiho. Želimo unovčiti naš položaj in naše platforme ter podpreti prizadevanja za spoštovanje in enakopravnost. Srebrna puščica bo zaradi tega v črnem celo sezono,« pa komentar šefa Tota Wolffa povzema britanski BBC.