Kot so sporočili iz urada guvernerja v Helmandu, so na tržnico najprej priletele rakete, nato pa je eksplodiral še avtomobil bomba. Odgovornost za napad so pripisali talibanom.

Poleg 23 smrtnih žrtev je bilo v eksplozijah še 15 ljudi ranjenih.

Talibani so zanikali odgovornost in prst usmerili v afganistansko vojsko, ki da je izstrelila rakete, poroča francoska tiskovna agencija AFP.