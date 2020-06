Predlog novele zakona o trgovini so na podlagi poziva sindikata v parlamentarni postopek vložili poslanci Levice in v prvi obravnavi na majski plenarni seji DZ je naletel na široko podporo. Da imajo tudi zaposleni v trgovinski panogi pravico do nedeljskega počitka, in da je torej predlog primeren za nadaljnjo obravnavo, je menilo 65 poslancev, proti jih je bilo le 12.

V skladu s terminskim načrtom bi moral DZ drugo obravnavo predloga novele zakona opraviti na julijski seji, ki se predvidoma začne 9. julija, še prej pa mora zakonsko besedilo doreči odbor DZ za gospodarstvo. Vendar pa je Rajić že sklicano sejo za torek danes nepričakovano odpovedal. Poslanec Levice Matej T. Vatovec to vidi kot nevaren presedan.

»Rajić je sejo odpovedal brez kakršnekoli obrazložitve oz. izven poslovniških možnosti,« je v današnji izjavi za medije opozoril Vatovec in dodal, da to razumejo kot nadaljnje teptanje demokratičnih postopkov v DZ. Zato so v Levici že zahtevali sklic seje kolegija DZ.

»V Levici še naprej zagovarjamo ta ukrep in bomo naredili vse, da pride do obravnave tega zakona,« je o nedeljskem zaprtju trgovin dejal Vatovec. Spomnil je, da njihov predlog v javnosti uživa 87-odstotno podporo, podpirajo ga sindikati in zaposleni, zato se mu zdi skrajno neokusno od koalicije, da se ne zna odločiti, pač pa »uporablja sumljive proceduralne manevre, da si kupuje čas«. »Mislim, da gre za zavlačevalni manever, da bi se to sprejemalo šele jeseni,« je ocenil poslanec Levice.

Trgovine so sicer trenutno ob nedeljah in dela prostih dneh zaprte. Vlada je tako odredila v okviru omejevalnih ukrepov zardi epidemije covida-19 in čeprav je medtem preostale ukrepe večinoma sprostila, ta odlok še vedno velja. Trgovinska zbornica Slovenije je zato na ustavno sodišče vložila pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka, napovedala je tudi možnost ustavne presoje novele zakona, če bo ta sprejeta.

V poslanski skupini SMC, katere član je Rajić, so za STA pojasnili, da predlog novele zakona še ni pripravljen za obravnavo na matičnem delovnem telesu. »Odbor glede na številna odprta vsebinska vprašanja in neusklajenost predloga zakona s socialnimi partnerji po oceni predsednika potrebuje dodaten čas za pripravo ustreznih rešitev oziroma dopolnil, ki bodo pripomogli k usklajeni odločitvi,« so zapisali.

V Levici na to odgovarjajo, da je Rajić s to obrazložitvijo le še potrdil, da »ta oblast ne potrebuje ne demokratičnih postopkov ne parlamenta, ampak da se lahko samovoljno in enostransko odloča tudi, o čem in kdaj sme odločati DZ«.