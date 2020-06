Velenjčan zaradi suma preprodaje prepovedanih drog v pripor

Velenjski policisti so odkrili 32-letnega Velenjčana, ki je osumljen preprodaje drog. Pri hišni preiskavi prejšnji teden so ga policisti neposredno zalotili pri prodaji prepovedane droge in mu zasegli 90 kosov ekstazija, 35 gramov speeda, tehtnico in ostale pripomočke za uživanje droge. Preiskovalni sodnik je za osumljenega odredil pripor.