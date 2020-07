Youtube kanal Slova na izi, kjer učenec osmega razreda Ul Zorc Rupnik z Brezovice razlaga slovensko slovnico, je vsekakor nekaj posebnega, saj se učne vsebine le redko tako dobro zapišejo pri ljudeh, da so po vsega dveh mesecih deležne tolikšne pozornosti tako medijev kot tistih, ki so jim namenjene – učiteljev in učencev. »Ne vem za vas, ampak meni se razlage v učbenikih včasih zdijo take, kot bi jih pisali vesoljci. Zapletene, razvlečene in polne pametnih izrazov, da se je že čez vse zapisano nemogoče prebiti, kaj šele razumeti, kaj si prebral,« je že aprila, ko smo ga med karanteno poklicali, za Dnevnik, povedal učenec. Odziv na njegove filmčke je bil nepričakovan, saj ima kanal Slova na iz že skoraj 1000 naročnikov in več kot 80.000 ogledov.

Od filmčkov do tiskane brošure A simpatični mladenič se ni ustavil pri tem, temveč je pred nekaj dnevi začel razlagati že drugi predmet – matematiko. Očitno je mladenič prisluhnil predlogom prijateljev in tako je zaživel tudi youtube kanal Mata na izi. Z otvoritvenima videoposnetkoma se je lotil kar poštenega zalogaja: sklepnega oziroma križnega računa z razlago premega in obratnega sorazmerja. Glede na odzive bo tudi ta kanal lepo sprejet, kar niti ne preseneča. Kar preseneča, pa je, da je Ul pri svojih trinajstih letih tudi avtor čisto pravega učnega pripomočka, brošure Slova na izi, v kateri je združil oziroma strnil povzetke vseh svojih videorazlag. Brošura na zavidljivih 24 straneh (s trdo ali mehko platnico) je, kot pravi sam, drugi korak, dopolnitev k osvajanju znanja s Slovo na izi. »Šele po ogledu filmčka poišči v tem povzetku zapis o slovničnem pravilu in ga preberi. Če se ti zdi zapis v povzetku popolnoma razumljiv, si na dobri poti, če ne, si filmček oglej še enkrat. Ko ti bo oboje – filmček in zapis – popolnoma razumljivo, je prvi korak opravljen. Ogled filmčka in zapisa ponovi v roku 24 ur in v 48 urah še enkrat. Verjemi, tako osvojeno znanje ne bo nikoli izpuhtelo,« svetuje mladi učitelj, katerega nasveti bodo zagotovo prišli prav marsikateremu vrstniku.