»Nismo zaznali zapletov ali stranskih učinkov,« je poročal ruski vojaški časnik Krasnaja zvezda. Rusija tako načrtuje, da bo klinične poskuse sklenila do konca julija.

Ruski minister za zdravje Mihail Muraško je prejšnji konec tedna sporočil, da se Rusija že pripravlja na prodajo cepiva in drugih relevantnih medicinskih potrebščin, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Dobre novice prihajajo tudi iz Kitajske, kjer je kitajska vojska prejela zeleno luč, da bodo v vojski preizkušali cepivo proti novemu koronavirusu, ki se je izkazalo kot uspešno na kliničnih poskusih, so danes sporočili iz podjetja Cansino. Cepivo, ki sta ga razvila Cansino in raziskovalna enota vojska, je eno od osmih, za katera so na Kitajskem odobrili klinične poskuse tako doma kot v tujini. Med drugim so cepivo odobrili tudi za testiranje na ljudeh v Kanadi.

Uporaba cepiva na Kitajskem je trenutno sicer omejena na vojsko, saj med drugim potrebujejo še dodatna dovoljenja. Ni znano, ali je cepljenje obvezno ali prostovoljno, še opozarja tiskovna agencija Reuters. Iz Cansina so jim namreč sporočili, da gre za poslovno skrivnost.