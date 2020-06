Zeleni tako nadaljujejo uspešen pohod, ki so ga začeli z dobrim rezultatom na lanskih volitvah Evropskega parlamenta. Yannick Jadot, evropski poslanec francoskih Zelenih, je nedeljsko zmago označil kot »zgodovinsko« in ocenil, da smo priča »neverjetnemu zelenemu valu«.

V Parizu je zmagala dosedanja županja, socialistka Anne Hidalgo, ki ji je pripadel še en mandat. Macronova stranka Naprej republika je prav v prestolnici doživela najbolj boleč poraz, saj je bila njena kampanja tam sramotno slaba, na svoji spletni strani poroča tiskovna agencija Reuters.

V Perpignanu je medtem zmago razglasil skrajno desni Nacionalni zbor Marine Le Pen. To je prvič, da je neka protekcionistična, proti EU usmerjena stranka prevzela nadzor v mestu z več kot 100.000 prebivalci, še poroča Reuters.

Udeležba še nižja kot marca

Nedeljski drugi krog lokalnih volitev je sicer sledil prvemu, ki je potekal 15. marca. Takrat so mestne svete in župane že izvolili v več kot 30.000 francoskih občinah, v nekaj manj kot 5000 pa je bil potreben še en krog. Ta naj bi po prvotnih načrtih potekal 22. marca, a so ga preložili, saj je Macron že dan po prvem krogu zaradi pandemije covida-19 razglasil karanteno.

Vlada je bila zaradi izvedbe prvega kroga volitev tik pred zaprtjem velikega dela javnega življenja deležna ostrih kritik, veliko ljudi se glasovanja takrat niti ni udeležilo, tako da ga je zaznamovala nizka volilna udeležba - doma je ostalo kar 55 odstotkov volivcev.