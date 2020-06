Olympiakos šest krogov do konca že prvak

Na tisoče navijačev je do ponedeljkovih zgodnjih jutranjih ur na ulicah Pireja s pirotehniko slavilo 45. grško prvenstveno zvezdico za Olympiakos. Slednji je v nedeljo zvečer z 2:1 v gosteh premagal atenski AEK. To pomeni, da nogometne ekipe portugalskega trenerja Pedra Martinsa z 78 točkami šest krogov do konca ni več mogoče prehiteti.