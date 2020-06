Predstavniki policije v pakistanski finančni prestolnici so povedali, da so napadalci prišli z avtomobilom in vrgli granato na vhod v poslopje, kjer so naleteli na varnostnike, preden so začeli streljati. Po zadnjih navedbah so ubili vse štiri močno oborožene napadalce, sedaj pa pregledujejo poslopje. Ni še namreč jasno, koliko napadalcev je bilo in pripadniki katere skupine so, navaja britanski BBC na svoji spletni strani.

Načelnik mestne policije Mukadas Haider je povedal, da je bilo v napadu ubitih najmanj šest ljudi, med njimi tudi vsi štirje napadalci, ki so bili oboroženi z avtomatskim orožjem, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Direktor pakistanske borze Abid Ali Habib je povedal, da so napadalci do poslopja prišli s parkirišča in da so »streljali na vse«.

Po poročanju lokalne televizije Geo TV so ljudi iz poslopja evakuirali skozi zadnji vhod v poslopje. V času napada je bilo v poslopju več kot tisoč ljudi.

Pristaniško mesto Karači je bilo nekdaj žarišče kriminala ter političnega in etničnega nasilja v državi, saj so močno oborožene skupine, povezane s politiki, izvajale usmrtitve nasprotnikov ter napade na stanovanjska območja. Zadnja leta so se razmere po operacijah varnostnih sil proti oboroženim skupinam stabilizirale, poroča francoska tiskovna agencija AFP.