Raketo podjetja Arianespace bi morali izstreliti ob 3.51 po srednjeevropskem času iz vesoljskega centra CSG v Kourouju. Vendar pa so jo zaradi močnih višinskih vetrov še enkrat preložili.

Pred današnjim poskusom so napovedovali, da je to zadnja možnost za izstrelitev vege in satelitov v tokratnem časovnem oknu. Po 12 dneh čakanja v stanju pripravljenosti je treba na raketi znova napolniti baterije, kar pomeni delno razstavljanje posameznih stopenj vesoljskega plovila in nekaj dni dela za ponovno pripravo na polet, je že pred nedeljskim poskusom izstrelitve pojasnil direktor Centra odličnosti Vesolje-SI, kjer so razvili satelit Nemo HD, Tomaž Rodič.

Še bolj zapletena pa je ponovna priprava satelitov. Med 53 sateliti na krovu rakete so namreč nekateri zelo občutljivi. Zato je treba ves tovor sneti z vrha rakete, prepeljati nazaj v hale za pripravo in odpreti aerodinamični pokrov kapsule. Nato morajo znova namestiti zaščite za vzdrževalna dela na satelitih, priključiti zemeljsko podporno opremo in začeti ponovno preverjanje podsistemov in polnjenje baterij. Vse skupaj bo trajalo najmanj dva tedna, verjetno pa še več, je dejal Rodič.