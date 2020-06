Popoldne bo od severa oblačnost naraščala, plohe in nevihte bodo najprej zajele severne kraje, nato se bodo pojavljale tudi južneje. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Predvsem na severovzhodu bo prehodno zapihal okrepljen severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na jugovzhodu do 32 stopinj Celzija.

V torek bo sprva pretežno oblačno, ponekod v notranjosti Slovenije bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan se bo jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 19, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.

Na nevarnost krajevnih neurij opozarjajo tudi na Upravi RS za zaščito in reševanje. »Iznad Avstrije se nad Koroško, Štajersko in Pomurje in naprej proti jugovzhodu pomika več nevihtnih celic, ki povzročajo močne sunke vetra, krajevno močne nalive, možna je toča. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki,« so sporočili iz celjskega regijskega centra za obveščanje.

Na postaji Ptuj so med 14.30 in 15. uro zabeležili sunek vetra 71 kilometrov na uro. O več dogodkih, na katerih so posredovala prostovoljna gasilska društva, med drugim poročajo iz Slovenske Bistrice, Slovenj Gradca, Vuzenice, Radelj ob Dravi in Šentilja.

Močnejše nevihte so zlasti v severni polovici Slovenije zaradi prehoda hladne fronte možne tudi v naslednjih urah, še napovedujejo v celjskem centru za obveščanje.