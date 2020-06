Izraz »bela moč« je geslo, ki ga v ZDA povezujejo z belimi rasisti in tistimi, ki menijo, da je bela rasa več vredna od črne. Obstaja tudi nasprotni izraz »črna moč«, ki pa se ne razume kot rasističen, ampak bolj kot geslo boja za enakopravnost diskriminirane rase.

Video je bil posnet na demonstracijah Trumpovih nasprotnikov in podpornikov v floridski skupnosti The Villages, kjer živijo pretežno Trumpovi podporniki. Trump je tvitnil zahvalo »velikim prebivalcem The Villages« in objavil video, na katerem je videti moškega na vozičku za golf, ki je prelepljen s Trumpovimi simboli, možakar pa kriči »bela moč«. Protestniki ga zmerjajo z nacistom in rasistom.

Trumpov tvit je bil korak predaleč tudi za republikance, ki mu niso ponudili nobene podpore in potem ga je umaknil. »Nobenega dvoma ni, da Trump ne bi smel objaviti videoposnetka in ga mora umakniti. Tega ni mogoče zagovarjati,« je za CNN dejal republikanski senator iz Južne Karoline Tim Scott, sicer edini temnopolti republikanec v senatu.

Trump je potem tvit izbrisal. Tiskovni predstavnik Bele hiše Judd Deere je dejal, da je Trump velik oboževalec skupnosti The Villages, a ni slišal izjave na videu. »Videl je le izjemno navdušenje njegovih številnih podpornikov,« je dejal Deere. Na vprašanje, ali Trump morda obsoja sporno izjavo podpornika, pa iz Bele hiše ni bilo odgovora.

Biden: ZDA v boju za lastno dušo

Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je nemudoma ponovil, da so ZDA v boju za lastno dušo, predsednik pa se je postavil na svojo stran.

Trumpova objava videoposnetka odmeva toliko bolj, ker je celotna država še vedno na nogah oziroma je ozračje napeto zaradi protestov po smrti temnopoltega osumljenca Georga Floyda, ki ga je 25. maja v Minneapolisu zadušil beli policist. Protesti proti policijskemu nasilju so se razširili na proteste proti simbolom, ki so sporni za protestnike. Med njimi so to spomeniki upornim generalom konfederacije, ki se je borila za ohranitev suženjstva, spomeniki kolonizatorjem Amerike in predsednikom, ki so imeli sužnje.

Trump se je v tem boju postavil na stran spomenikov, ki pa jih trenutno glede na ankete podpira le še manjšina Američanov, to je ista manjšina, ki odločno podpira tudi Trumpa. Trumpa je »manjšina« leta 2016 ponesla do zmage na volitvah, saj je premagal demokratko Hillary Clinton, čeprav je dobil tri milijone glasov manj od nje.

Trump je tistim, ki ogrožajo spomenike, zagrozil z dolgoletnimi zapornimi kaznimi in je dejal, da je podpisal izvršni zakon v tej smeri. V nedeljo so zvezni tožilci vložili obtožnice proti štirim osumljencem za poskus zrušitve kipa predsednika Andrewa Jacksona blizu Bele hiše. Za zdaj so aretirali le enega med njimi.