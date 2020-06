Mnogi sončenje povezujejo le z namenskim ležanjem pod vročim soncem na morju zaradi zagorelosti. Vendar se nezavedno »sončimo« tudi čez dan, ko pripeka sonce, medtem ko delamo na vrtu, se rekreiramo ali se z otrokom zadržujemo na otroškem igrišču. Škoda na koži nastaja tudi v oblačnem vremenu, ko je tveganje lahko celo še večje.

Prejeti odmerki UV-sevanja v obdobju vsega življenja se seštevajo. Sonce je namreč lahko naš prijatelj in sovražnik. Omogoča življenje, a ga hkrati lahko ogroža. Ima številne ugodne vplive na naše počutje, še več, brez njega življenje ne bi obstajalo, a hkrati s pozitivnimi ima tudi škodljive vplive na naš organizem. Kot je povedala dermatologinja dr. Mirjam Rogl Butina , je prav izpostavljanje soncu glavni dejavnik tveganja razvoja vseh vrst kožnega raka in povzroča tudi prezgodnje staranje kože. »Število novih primerov kožnega raka v zadnjih desetletjih v svetu in Sloveniji narašča. Zato je ustrezna preventiva pred čezmerno izpostavljenostjo soncu zelo pomembna,« je povedala dermatologinja in opozorila, da letos opaža zelo veliko sončnih opeklin. »Morda zato, ker se velik del ljudi več giblje na prostem ali pa sta nam dva meseca nekam ušla in se še nismo zavedeli, da smo že v obdobju zelo močnega sončevega sevanja.«

Previdnost v oblačnem vremenu

Posledice sončnega sevanja lahko v groben razdelimo na zgodnje (sončne opekline, obarvanost kože, preobčutljivostne reakcije kože in poslabšanje nekaterih bolezni pod vplivom sonca) in pozne. »Na predelih kože, ki so soncu bolj izpostavljeni, prihaja do pospešenega staranja, tako imenovanega fotostaranja. To so običajno obraz, dekolte, rame, zgornji del hrbta, hrbtišče rok in dlani. Vzroka za fotostaranje sta propadanje kolagenskih vlaken in kopičenje okvarjenega elastina v srednji plasti kože, kar privede do slabše čvrstosti in elastičnosti kože. Prihaja do poškodb kapilar, ki postanejo vidnejše,« je povedala prof. dr. Katja Žmitek z Inštituta za kozmetiko in oddelka za kozmetiko Visoke šole za storitve (VIST). »Zadebeli se povrhnjica, zmanjšata se vlažnost in zaščitna funkcija. Vse to se kaže kot usnjen videz in suhost kože, povečana zgubanost, ki spominja na pečeno jabolko. Koža se pogosto neenakomerno obarva, lahko se pojavijo tudi predrakave spremembe, kožni karcinom ali maligni melanom.«

Če nas opeče, ko je oblačno, smo naredili koži še posebno veliko škodo. Oblaki namreč zadržijo del UVB-žakov, medtem ko večina UVA-žarkov pride do naše kože in v dermisu povzroča škodo, ki je ne občutimo. Če nas torej opeče, kljub temu da je le manjši del UVB-žarkov prišel do kože, pomeni, da je do dermisa prišlo nekajkrat več UVA-žarkov, kot če bi nas enako opeklo v vremenu brez oblakov. Zato je previdnost v oblačnem vremenu še toliko pomembnejša.