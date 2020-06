Gostje so skoraj popolnoma napolnili tudi letovišče Adria v Ankaranu, velik porast slovenske mladine so zaznali v kampu Fiesa. Poleg hotelov so polno zasedene zasebne nastanitve. Veliko povpraševanja je po nočitvah za turistične bone. Lea Šuligoj iz Turističnega združenja Portorož je opazila, da letos prevladujejo predvsem domači gostje, le 30 odstotkov je tujih, predvsem Nemcev, Avstrijcev in Madžarov. Povedala je, da so ta konec tedna našteli tudi veliko dnevnih obiskov.

Na vseh javnih in mestnih plažah pa kakor da priporočena socialna distanca ne obstaja. V soboto na koprski mestni plaži Mokra mačka, podobno tudi na plaži pri izolskem svetilniku in na piranski Punti ni bilo mogoče dobiti prostora za brisačo, gneča je bila tudi v vodi. Popolnoma zasedena je bila tudi portoroška plaža, kjer je bila med ležalniki sicer predpisana razdalja, a je bilo v morju toliko kopalcev, da je bilo težko paziti na razdaljo. V soboto zvečer so bile polne tudi vse restavracije vzdolž piranske promenade, najbolj vztrajni so posedli na skale in na prosto mizo čakali tudi dobre pol ure. Kljub vsemu pa, so povedali Šuligojeva in drugi turistični delavci, je gostov v primerjavi z lani vseeno manj. »Le navajeni nismo več take množice ljudi na naših ulicah in plažah.«