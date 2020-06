V Kamniku so začeli testno uporabljati vozlišče P+R (parkiraj in se presedi), ki je zgrajeno v neposredni bližini železniškega postajališča Kamnik Graben. Na vozlišču P+R lahko parkira 45 osebnih vozil, od tega je 37 parkirnih prostorov namenjenih za osebna vozila, štirje pa invalidom. Na parkirišču sta postavljeni dve polnilni postaji, ki omogočata sočasno polnjenje štirih električnih vozil, zato so štirje parkirni prostori rezervirani v ta namen. Pomembna pridobitev je avtomat za prodajo vozovnic, na katerem lahko uporabniki kupijo vozovnice za javni potniški promet, tisti, ki že imajo veljavno terminsko vozovnico javnega potniškega prometa, pa lahko z validacijo te vozovnice brezplačno parkirajo. Poskrbljeno je tudi za parkiranje koles, saj lahko na desetih stojalih za kolesa uporabniki parkirajo 20 koles.

Brezplačno parkiranje na vozlišču je mogoče vsak dan od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure, in sicer izključno za uporabnike, ki svoje dnevno migracijsko potovanje po parkiranju osebnega vozila ali kolesa nadaljujejo z uporabo javnega potniškega prometa. Po 18. uri parkiranje ni več omejeno na uporabnike javnega potniškega prometa, temveč je namenjeno vsem drugim uporabnikom do naslednjega dne do 6. ure. Pogoj za upravičeno uporabo vozlišča P+R je veljavna dnevna ali večdnevna vozovnica Slovenskih železnic ali integriranega javnega potniškega prometa za območje med lokacijo P+R in urbanim središčem na dan parkiranja vozila.