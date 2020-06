Po podatkih državne volilne komisije je bila volilna udeležba do poldneva več kot 24-odstotna, kar je skoraj deset odstotnih točk več kot na volitvah leta 2015. Če se bo ta trend nadaljeval čez dan, bi lahko zabeležili celo najvišjo udeležbo od obnove demokracije na Poljskem. Kot še piše dpa, je pred volišči po vsej državi videti dolge kolone ljudi, ki čakajo na oddajo glasu.

Volitve bi morale po prvotnih načrtih potekati že 10. maja, a so jih zaradi pandemije novega koronavirusa in spora, kako jih izvesti, v zadnjem trenutku preložili. Parlament je nato potrdil pravila, v skladu s katerimi so lahko volivci sami izbrali, ali želijo danes glasovati osebno ali po pošti. Volišča se bodo zaprla ob 21. uri po srednjeevropskem času, nakar bodo najprej objavljeni izidi vzporednih volitev.

Volitve izjemnega pomena za PiS

Volitve so pomemben preizkus za vladajočo konservativno stranko Zakon in pravičnost (PiS), ki je na oblasti od leta 2015. Zmaga dosedanjega predsednika Andrzeja Dude bi namreč PiS še okrepila in ji zagotovila bolj ali manj nemoteno vladanje vsaj še do leta 2023, ko so predvidene naslednje parlamentarne volitve.

Duda se je v zadnjih letih izkazal za zvestega podpornika politike vladajoče stranke in je običajno brez zadržkov podpisoval tudi sporne zakone, predvsem s področja pravosodja. Predsednik države ima možnost veta, tako da bi lahko bil opozicijski predsednik trn v peti PiS.

Da so volitve izjemnega pomena za PiS, med drugim dokazuje nedavno pismo vodje PiS Jaroslawa Kaczynskega članom stranke, v katerem je pozval k mobilizaciji volivcev, saj da bi zmaga opozicijskega kandidata lahko pahnila državo v krizo.

Duda je dolgo veljal za daleč največjega favorita volitev in še maja so mu ankete napovedovale gotovo zmago. A v zadnjem mesecu se je pojavil nov kandidat liberalne opozicije, župan Varšave Rafal Trzaskowski, ki ima dobre možnosti za zmago v drugem krogu. Opozicijska Državljanska platforma (PO) je namreč po majski preložitvi volitev zamenjala svojega predsedniškega kandidata, potem ko njihovi dotedanji kandidatki Malgorzati Kidawa-Blonski nikakor ni uspelo prepričati zadostnega števila ljudi in ji je podpora vztrajno padala.

Glede na ankete Trzaskowski sicer v današnjem prvem krogu še ne more premagati Dude, lahko pa bi mu to uspelo v drugem krogu, predvidenem za 12. julij.